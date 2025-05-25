У берегов Индии затонул контейнеровоз с опасным грузом

Контейнеровоз MSC ELSA 3 под флагом Либерии затонул в Аравийском море в 38 морских милях от побережья индийского города Кочи штата Керала.

Контейнеровоз MSC ELSA 3 под флагом Либерии затонул в Аравийском море в 38 морских милях от побережья индийского города Кочи штата Керала.

Как передает Report, об этом сообщила Береговая охрана Индии на своей странице в соцсети Х.

"На судне находилось 640 контейнеров, в том числе 13 с опасным грузом и 12 с карбидом кальция. Кроме того, в танках судна находилось 84,44 тонны дизельного топлива и 367,1 тонны мазута", - говорится в сообщении.

По имеющимся данным, контейнеровоз полностью перевернулся из-за затопления одного из трюмов. Есть угроза разлива топлива.

"Индийская береговая охрана активировала план комплексной готовности к реагированию на загрязнение окружающей среды и работает в тесной координации с администрацией штата над всеми возможными сценариями. Самолеты береговой охраны, оснащенные передовой технологией обнаружения нефтяных разливов, проводят воздушную оценку пострадавшей территории. На данный момент сообщений о разливе нефти не поступало", - указала служба.

Отмечается, что контейнеровоз MSC ELSA 3 начал крениться в субботу и к утру воскресенья полностью перевернулся. Индийские службы провели эвакуацию находившихся на борту людей.

"Все 24 члена экипажа контейнеровоза MSC ELSA под флагом Либерии были благополучно спасены, 21 - индийской береговой охраной, а трое - кораблем ВМС Индии Sujata", - отметили в береговой охране.

По информации газеты The Indian Express, капитан судна - россиянин, в состав экипажа также входили двадцать филиппинцев, двое украинцев и один гражданин Грузии. Контейнеровоз MSC Elsa 3, построенный в 1997 году, имеет длину 184 м и ширину 25,3 м. Он следовал в Кочи из международного порта Вижинджам в штате Керала.