У берегов Хорватии потерпело бедствие турецкое судно

Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ Турецкое грузовое судно Haksa с рудой потерпело бедствие у берегов Хорватии, членов команды доставили в порт Сплит, никто не пострадал, сообщили морские службы.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости,, грузовое судно Haksa под турецким флагом подало сигнал бедствия около 4.15 утра в воскресенье. Через отверстие в корпусе судна 1993 года постройки начала попадать морская вода в районе хорватского острова Ябука в Адриатическом море. Судно длинной 85 метров с 13 членами команды (11 граждан Турции и два Индии) на борту несет 3 тысячи тонн минеральной руды и 70 тонн топлива и масла.

На помощь были направлены проходящий рядом итальянский танкер Valcadore, морская полиция и катер капитании Сплит.

"Восемь членов команды мы доставили в Сплит и разместили в помещениях морской полиции в порту. У них есть кондиционер, душ, мы их накормили, и пока они останутся здесь. Сейчас ведутся переговоры о буксировки судна", — заявил начальник управления морской полиции Сплита Йосо Вуйич.

По его словам, причиной аварии стала не пробоина, а, предположительно, усталость материала. Пятеро членов команды во главе с капитаном остались на судне, чтобы противодействовать течи и балансировать груз.

"Важно отметить, что нет опасности для других судов. На месте находятся специалисты капитании, которые проводят координированную акцию с национальным центром поиска и спасения на морю (MRCC Rijeka) и службой по надзору за морским сообщением", — сказал в свою очередь представитель министерства по делам моря Давид Радас.