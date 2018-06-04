У берегов Гватемалы произошло землетрясение магнитудой 5,2

Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировано у тихоокеанского побережья Гватемалы, на территории которой в воскресенье произошло извержение вулкана, унесшее жизни десятков человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Геологическая служба США.

По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков располагался в 105 километрах юго-западнее города Чамперико, их очаг залегал на глубине 10 километров.

Сообщений об угрозе возникновения цунами не поступало.

Из-за извержения вулкана Фуэго в Гватемале в воскресенье более 3 тысяч человек были эвакуированы. Всего трагедия затронула 1,7 миллиона из примерно 16,6 миллиона жителей страны. По последним данным, жертвами извержения стали около 40 человек, около 300 пострадали.