У берегов Гватемалы произошло мощное землетрясение магнитудой 6,8

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ В Тихом океане у берегов Гватемалы произошло сильное землетрясение магнитудой 6,8, сообщает Report cо ссылкой на Associated Press.

По данным Геологической службы США, эпицентр подземных толчков находился примерно в 38 км к юго-западу от Пуэрто-Сан-Хосе.

Глубина залегания очага подземных толков составила 10 км.

В настоящее время информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

Чуть более недели назад землетрясение магнитудой 6,6 в Гватемале унесло жизни по меньшей мере пяти человек.