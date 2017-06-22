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    У берегов Гватемалы произошло мощное землетрясение магнитудой 6,8

    Информации о разрушениях и пострадавших не поступало

    Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ В Тихом океане у берегов Гватемалы произошло сильное землетрясение магнитудой 6,8, сообщает Report cо ссылкой на Associated Press.

    По данным Геологической службы США, эпицентр подземных толчков находился примерно в 38 км к юго-западу от Пуэрто-Сан-Хосе.

    Глубина залегания очага подземных толков составила 10 км.

    В настоящее время информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

    Чуть более недели назад землетрясение магнитудой 6,6 в Гватемале унесло жизни по меньшей мере пяти человек.

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