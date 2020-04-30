​У берегов Греции в море упал вертолет НАТО

Вертолет НАТО упал в море близ греческого острова Кефалония.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил греческий государственный телеканал ERT.

По его данным, в район бедствия направились итальянский фрегат и другие натовские корабли, чтобы принять участие в поисково-спасательной операции. Обломки машины были обнаружены в море примерно в 85 км от Кефалонии в районе полетной информации Италии (Flight Information Region). Это примерно в 20 морских милях за пределами района полетной информации Афин. На борту вертолета находились шесть человек, судьба которых неизвестна.

По предварительной информации, катастрофа вертолета произошла в районе, за который отвечает итальянская сторона. На данный момент НАТО какой-либо помощи со стороны Греции не запрашивало, летчики также не связывались с греческой стороной. Однако Афины дали понять, что они готовы оказать содействие в поисковой операции.

Спасатели нашли тело одного погибшего в районе катастрофы вертолета НАТО, передает телеканал Star. Была также обнаружена часть фюзеляжа. Поисково-спасательная операция продолжается.