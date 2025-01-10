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У берегов ФРГ дрейфует потерявший управление танкер с 99 тыс. тонн нефти

У берегов ФРГ дрейфует потерявший управление танкер с 99 тыс. тонн нефти Потерявший управление танкер с 99 тыс. тоннами нефти дрейфует в Балтийском море у берегов острова Рюген.
Другие страны
10 января 2025 г. 19:43
У берегов ФРГ дрейфует потерявший управление танкер с 99 тыс. тонн нефти

Потерявший управление танкер с 99 тыс. тоннами нефти дрейфует в Балтийском море у берегов острова Рюген.

Как передает Report, об этом сообщает агентство DPA.

Речь идет о 274-метровом судне Eventin, которое ходит под флагом Панамы. Оно направлялось из российского порта Усть-Луга в Порт-Саид в Египте. Опасности для окружающей среды пока не создано, экипаж находится на танкере, потребности в эвакуации нет, пишет агентство.

Как ожидается, судно будет отбуксировано в порт. Причина потери управления пока неизвестна.

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