У берегов ФРГ дрейфует потерявший управление танкер с 99 тыс. тонн нефти

Потерявший управление танкер с 99 тыс. тоннами нефти дрейфует в Балтийском море у берегов острова Рюген.

Потерявший управление танкер с 99 тыс. тоннами нефти дрейфует в Балтийском море у берегов острова Рюген.

Как передает Report, об этом сообщает агентство DPA.

Речь идет о 274-метровом судне Eventin, которое ходит под флагом Панамы. Оно направлялось из российского порта Усть-Луга в Порт-Саид в Египте. Опасности для окружающей среды пока не создано, экипаж находится на танкере, потребности в эвакуации нет, пишет агентство.

Как ожидается, судно будет отбуксировано в порт. Причина потери управления пока неизвестна.