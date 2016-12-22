У берегов Франции затонули два судна Moller-Maersk, применявшиеся при добыче нефти

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Два судна датской компании Moller-Maersk затонули в четверг у берегов Франции.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, причина и место инцидента не указываются.

Затонувшие корабли Maersk Searcher и Maersk Shipper являлись техническими судами, применявшимися во время добычи нефти на шельфе. Они отслужили свой срок и транспортировались в Турцию для утилизации на металлолом. На них не было экипажа, поэтому никто не пострадал.

Суда имели водоизмещение около 3500 тонн при длине корпуса 82 метра. Перед транспортировкой их резервуары были очищены от топлива и смазочных материалов, сообщила компания.