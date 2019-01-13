У берегов Франции нашли немецкую подлодку времён Первой мировой

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Недалеко от города Виссан на севере Франции найдены обломки немецкой подлодки UC-61 времён Первой мировой.

Как передаёт Report, об этом сообщает издание La Voix du Nord.

По данным газеты, субмарину удалось обнаружить благодаря сильному отливу. Подводная лодка застряла на мелководье в июле 1917 года.

«Она села тут на мель, потому что это был миноносец. У него была задача установить мины. Но для этого надо было подойти к берегу, так как в открытом море от Англии до Франции стояли сети для борьбы с подлодками. Эта подошла слишком близко к пляжу», – сообщает газета.

Двадцать пять членов экипажа подлодки тогда смогли эвакуироваться, а субмарина была взорвана, чтобы не досталась противнику, но немецких моряков задержали на берегу.

Ранее сообщалось, что в озере Мичиган две малолетние девочки нашли бомбу Первой мировой войны.