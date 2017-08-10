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    У берегов Флориды разбился американский истребитель

    Пилот успешно эвакуировался и был найден представителями Береговой охраны© "RİA Novosti"

    Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Американский истребитель Northrop F-5 потерпел крушение в ходе тренировочного полета у побережья штата Флорида, пилот эвакуировался.

    Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении ВМС США.

    Сообщения о крушении самолета поступили около 12.40 по местному времени. По данным ВМС, самолет упал "в океане, во время тренировочного полета". Пилот успешно эвакуировался и был найден представителями Береговой охраны.

    Проводится расследование инцидента, пилот доставлен в больницу для проведения обследования.

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