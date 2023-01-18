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У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 7,3

У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 7,3 Землетрясение магнитудой 7,3 зарегистрировано в среду у берегов Филиппин.
Другие страны
18 января 2023 г. 11:34
У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 7,3

Землетрясение магнитудой 7,3 зарегистрировано в среду у берегов Филиппин.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Институте вулканологии и сейсмологии республики.

По его данным, эпицентр находился в 352 км к юго-востоку от муниципалитета Сарангани (провинция Западный Давао), население которого составляет более 22,5 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 64 км.

Специалисты не исключили вероятность повторных землетрясений в этом районе. Угрозы цунами нет, информация о пострадавших и возможных разрушениях не поступала.

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