У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 7,3

Землетрясение магнитудой 7,3 зарегистрировано в среду у берегов Филиппин.

Землетрясение магнитудой 7,3 зарегистрировано в среду у берегов Филиппин.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Институте вулканологии и сейсмологии республики.

По его данным, эпицентр находился в 352 км к юго-востоку от муниципалитета Сарангани (провинция Западный Давао), население которого составляет более 22,5 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 64 км.

Специалисты не исключили вероятность повторных землетрясений в этом районе. Угрозы цунами нет, информация о пострадавших и возможных разрушениях не поступала.