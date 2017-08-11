У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 6,2

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у филиппинского острова Лусон.

Как передает Report, об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался 8,1 км к северо-западу от населенного пункта Балаян. Очаг землетрясения залегал на глубине 168,2 км.

Агентство Рейтер со ссылкой на сейсмологов передавало, что магнитуда землетрясения составила 6,6.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.