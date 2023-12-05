У берегов Филиппин произошло новое землетрясение магнитудой 5,8

Землетрясение магнитудой 5,8 зарегистрировано неподалеку от побережья Филиппин.

Землетрясение магнитудой 5,8 зарегистрировано неподалеку от побережья Филиппин.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 74 км к востоку от города Тандаг с населением около 29 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 35 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

2 декабря на Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 7,4. После него на юге-востоке страны, а также в Японии была объявлена угроза цунами. Помимо этого, сейсмологи зарегистрировали по меньшей мере 14 афтершоков магнитудой от 3 до 5,6.