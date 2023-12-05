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У берегов Филиппин произошло новое землетрясение магнитудой 5,8

У берегов Филиппин произошло новое землетрясение магнитудой 5,8 Землетрясение магнитудой 5,8 зарегистрировано неподалеку от побережья Филиппин.
Другие страны
5 декабря 2023 г. 18:12
У берегов Филиппин произошло новое землетрясение магнитудой 5,8

Землетрясение магнитудой 5,8 зарегистрировано неподалеку от побережья Филиппин.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 74 км к востоку от города Тандаг с населением около 29 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 35 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

2 декабря на Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 7,4. После него на юге-востоке страны, а также в Японии была объявлена угроза цунами. Помимо этого, сейсмологи зарегистрировали по меньшей мере 14 афтершоков магнитудой от 3 до 5,6.

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