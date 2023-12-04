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У берегов Филиппин произошло еще одно сильное землетрясение

У берегов Филиппин произошло еще одно сильное землетрясение Землетрясение магнитудой 6,9 зарегистрировано неподалеку от побережья Филиппин.
Другие страны
4 декабря 2023 г. 00:34
У берегов Филиппин произошло еще одно сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,9 зарегистрировано неподалеку от побережья Филиппин.

Как передает Report, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 44 км к востоку от города Таго с населением около 6,3 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 31 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

Напомним, что накануне на Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 7,4. После него на юге-востоке страны, а также в Японии объявили угрозу цунами. Помимо этого, сейсмологи зарегистрировали по меньшей мере 14 афтершоков магнитудой от 3,0 до 5,6.

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