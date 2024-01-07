У берегов Фиджи при крушении лодки погибли 3 человека, ребенок пропал без вести

Три человека утонули, 12-летний ребенок пропал без вести при крушении лодки у берегов архипелага Фиджи.

Три человека утонули, 12-летний ребенок пропал без вести при крушении лодки у берегов архипелага Фиджи.

Как передает Report , об этом сообщает радиостанция Radio New Zealand.

По ее данным, лодка с 16 пассажирами на борту перевернулась у побережья острова Тувука, расположенного в 300 км к востоку от столицы Сувы. Как отметили в полиции островного государства, 12 пассажиров затонувшего судна удалось спасти, еще 3 были позднее обнаружены мертвыми, а 12-летняя девочка числится пропавшей без вести.

Полиция Фиджи сообщила, что поиски ребенка, начавшиеся сразу после крушения, будут продолжены.