У берегов Фиджи потерпела крушение яхта, один человек погиб

Новозеландская яхта потерпела крушение у берегов архипелага Фиджи. Один человек погиб, еще двое получили тяжелые травмы.

Новозеландская яхта потерпела крушение у берегов архипелага Фиджи. Один человек погиб, еще двое получили тяжелые травмы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила радиостанция Radio New Zealand.

По ее данным, яхта с экипажем из трех граждан Новой Зеландии потерпела крушение у западного берега главного острова архипелага Вити-Леву после того, как у судна сломалась мачта. Эта авария стала причиной гибели одного из членов экипажа, остальные получили тяжелые травмы. "Спасательно-координационный центр Фиджи сообщил, что экипаж отправил сигнал бедствия, <...> и позднее австралийский круизный лайнер Pacific Explorer изменил свой маршрут, чтобы помочь пострадавшим", - говорится в сообщении радиостанции.

Как сообщили в береговой охране Новой Зеландии, круизное судно смогло подобрать только одного из выживших после крушения, а за вторым был отправлен корабль ВМС Фиджи. "Это была сложная поисково-спасательная операция в тяжелых погодных условиях", - сказал представитель службы, отметив, что тело погибшего яхтсмена удалось забрать позднее.