У берегов Эквадора произошло землетрясение магнитудой 5,7

Баку. 22 Апреля. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Эквадора, где 16 апреля землетрясение магнитудой 7,8 унесло жизни почти 600 человек.

Как передает Report, об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Подземные толчки были зафиксированы в 22.03 по местному времени. Эпицентр землетрясения располагался в 86 км к северу от города Портовьехо. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Информация о возможных разрушениях или жертвах не поступала. Об угрозе возникновения цунами не сообщалось.