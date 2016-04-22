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    У берегов Эквадора произошло землетрясение магнитудой 5,7

    Эпицентр располагался в 86 км к северу от города Портовьехо

    Баку. 22 Апреля. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Эквадора, где 16 апреля землетрясение магнитудой 7,8 унесло жизни почти 600 человек.

    Как передает Report, об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

    Подземные толчки были зафиксированы в 22.03 по местному времени. Эпицентр землетрясения располагался в 86 км к северу от города Портовьехо. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

    Информация о возможных разрушениях или жертвах не поступала. Об угрозе возникновения цунами не сообщалось.

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