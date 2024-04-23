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У берегов Джибути при крушении судна погибли 16 мигрантов

У берегов Джибути при крушении судна погибли 16 мигрантов По меньшей мере 16 мигрантов погибли в кораблекрушении у берегов Джибути на северо-востоке Африки.
Другие страны
23 апреля 2024 г. 17:10
У берегов Джибути при крушении судна погибли 16 мигрантов

По меньшей мере 16 мигрантов погибли в кораблекрушении у берегов Джибути на северо-востоке Африки.

Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила Международная организация по миграции (МОМ).

"На борту судна находились 77 человек, - отметила она в соцсети "Х". - Поисково-спасательные работы продолжаются". По ее данным, 26 человек пропали без вести.

В начале апреля 38 человек также погибли в кораблекрушении у берегов Джибути. Согласно имеющейся информации, все погибшие - граждане Эфиопии. Затонувшее судно двигалось от берегов Африки в сторону Йемена.

Многие нелегальные мигранты используют морской маршрут, который ведет из стран Африканского Рога через Красное море к Аравийскому полуострову. Суда, контролируемые преступными группировками, выходят из Джибути и направляются в Йемен, откуда мигранты пытаются добраться до Саудовской Аравии.

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Версия на английском языке 16 migrants died as result of boat capsizes off Djibouti coast
Версия на азербайджанском языке Cibuti sahillərində gəminin batması nəticəsində 16 miqrant ölüb

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