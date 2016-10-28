У берегов Чили произошло землетрясение магнитудой 5,9

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Чили.

Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки были зафиксированы в четверг в 20.32 по времени UTC. Эпицентр землетрясения располагался в 87 километрах к юго-западу от города Сан-Антонио. Очаг землетрясения залегал на глубине 14,8 километра.

Информации о возможных жертвах и разрушениях пока не поступало.