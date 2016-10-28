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    У берегов Чили произошло землетрясение магнитудой 5,9

    Информации о возможных жертвах и разрушениях пока не поступало

    Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Чили.

    Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

    Подземные толчки были зафиксированы в четверг в 20.32 по времени UTC. Эпицентр землетрясения располагался в 87 километрах к юго-западу от города Сан-Антонио. Очаг землетрясения залегал на глубине 14,8 километра.

    Информации о возможных жертвах и разрушениях пока не поступало.

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