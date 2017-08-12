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    У берегов Чили произошло землетрясение магнитудой 5,5 баллов

    Сообщений о пострадавших и разрушениях пока не поступало

    Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 5,5 баллов произошло у берегов Чили.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

    Подземные толчки были зафиксированы в 95 километрах к западу от города Кокимбо и в 395 километрах от столицы страны Сантьяго. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

    Сообщений о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

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