У берегов Чили произошло землетрясение магнитудой 5,5 баллов

Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 5,5 баллов произошло у берегов Чили.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Подземные толчки были зафиксированы в 95 километрах к западу от города Кокимбо и в 395 километрах от столицы страны Сантьяго. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Сообщений о пострадавших и разрушениях пока не поступало.