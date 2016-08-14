У берегов Бангладеш затонуло индийское судно

Баку. 14 Августа. REPORT.AZ/ По меньшей мере 17 рыбаков пропали без вести в субботу после того, как индийский траулер затонул у берегов Бангладеш.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителей власти.

"17 рыбаков пропали без вести после того, как судно затонуло", — заявил агентству представитель Минобороны Бангладеш Тапуши Рабея.

Как заявил агентству представитель ВМС Бангладеш, два военных корабля и патрульный самолет были направлены на поиски рыболовецкого судна Maha Gouri, после того, как сопровождавший его корабль подал сигнал бедствия.

"Рыболовный траулер затонул в Бенгальском заливе в 40 морских милях к северу от места Хирон Пойнта в Сундарбане ", — заявил он.