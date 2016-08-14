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    У берегов Бангладеш затонуло индийское судно

    Два военных корабля и патрульный самолет были направлены на поиски

    Баку. 14 Августа. REPORT.AZ/ По меньшей мере 17 рыбаков пропали без вести в субботу после того, как индийский траулер затонул у берегов Бангладеш.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителей власти.

    "17 рыбаков пропали без вести после того, как судно затонуло", — заявил агентству представитель Минобороны Бангладеш Тапуши Рабея.

    Как заявил агентству представитель ВМС Бангладеш, два военных корабля и патрульный самолет были направлены на поиски рыболовецкого судна Maha Gouri, после того, как сопровождавший его корабль подал сигнал бедствия.

    "Рыболовный траулер затонул в Бенгальском заливе в 40 морских милях к северу от места Хирон Пойнта в Сундарбане ", — заявил он.

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