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    У берегов Аргентины пропала подводная лодка с 44 членами экипажа - ВИДЕО

    Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/Подводная лодка «Сан-Хуан» ВМС Аргентины не вышла на связь в назначенное время у берегов южноамериканской страны. 

    Как передает Report, об этом сообщают иностранные СМИ.

    На борту дизель-электрической подлодки, построенной в Германии в 1985 году, находятся 44 члена экипажа. По последним рапортам, субмарина переправлялась из Ушуайи в Мар-дель-Плату и пропала в районе залива Сан-Хорхе примерно в 240 морских милях от берега.

    На ее поиски были направлены боевые корабли и авиация. Ожидается, что в предполагаемый район бедствия корабли прибудут в течение шести часов.

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