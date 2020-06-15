У берегов Англии американский истребитель потерпел крушение

ВВС Великобритании подтверждают крушение у берегов северной Англии американского истребителя F-15, ведутся поиски пилота.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении авиабазы королевских военно-воздушных сил Lakenheath.

Ранее британские СМИ сообщили, что в Северное море у побережья Йоркшира разбился истребитель ВВС США, к месту ЧП направлены спасатели и береговая охрана.

"Самолет ВВС США F-15C Eagle потерпел крушение сегодня в Северном море примерно в 09.40. Самолет принадлежал 48-му истребительному авиаотряду и вылетел с авиабазы королевских ВВС Lakenheath. В момент аварии самолет выполнял обычное учебное задание, на борту был один пилот. Причина аварии и состояние пилота не известны", - говорится в заявлении расположенной в Саффолке (восток Англии) авиабазы.

Известно, что самолет выполнял учебный полет в составе группы из четырех истребителей и, предположительно, трех самолетов-заправщиков, взлетевших с другой авиабазы. На поиски пилота направлен вертолет береговой охраны.