У берегов Аляски произошло новое землетрясение магнитудой 5,7

Еще одно землетрясение зафиксировано неподалеку от побережья Аляски, его магнитуда составила 5,7.

Еще одно землетрясение зафиксировано неподалеку от побережья Аляски, его магнитуда составила 5,7.

Как передает Report, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его информации, эпицентр находился в 94 км к югу-востоку от населенного пункта Санд-Пойнт. Очаг залегал на глубине 35 км.

Информации о пострадавших, разрушениях и угрозе цунами не поступало.

Ранее у берегов Аляски было зафиксировано землетрясение магнитудой 7,2, Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) объявляло угрозу образования цунами.