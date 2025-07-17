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У берегов Аляски произошло новое землетрясение магнитудой 5,7

У берегов Аляски произошло новое землетрясение магнитудой 5,7 Еще одно землетрясение зафиксировано неподалеку от побережья Аляски, его магнитуда составила 5,7.
Другие страны
17 июля 2025 г. 09:25
У берегов Аляски произошло новое землетрясение магнитудой 5,7

Еще одно землетрясение зафиксировано неподалеку от побережья Аляски, его магнитуда составила 5,7.

Как передает Report, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его информации, эпицентр находился в 94 км к югу-востоку от населенного пункта Санд-Пойнт. Очаг залегал на глубине 35 км.

Информации о пострадавших, разрушениях и угрозе цунами не поступало.

Ранее у берегов Аляски было зафиксировано землетрясение магнитудой 7,2, Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) объявляло угрозу образования цунами.

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Версия на английском языке 5.7 magnitude quake hits off coast of Alaska
Версия на азербайджанском языке Alyaska sahillərində 5,7 maqnitudalı daha bir zəlzələ olub

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