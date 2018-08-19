У берегов Африки исчез танкер с 17 грузинскими моряками

Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ Перевозивший нефть танкер Pantelena IMO 9321469, на борту которого было 17 грузинских моряков, не выходит на связь уже пять дней, в последний раз он находился в Гвинейском заливе, сообщается на сайте МИД Грузии.

Там рассказали, что судно ходит под флагом Панамы. В последний раз танкер выходил на связь 14 августа, когда находился в Гвинейском заливе у западного побережья Африки, передает Report. В грузинском МИД уточнили, что расследованием исчезновения судна занимается судостроительная компания Lotus Shipping из Греции. Кроме того, обстоятельства пропажи танкера выясняют в министерстве экономики, агентстве морского транспорта и МИД Грузии.