У Белого дома проведена акция в знак протеста против событий в Иране

В столице США городе Вашингтоне перед Белым домом прошла акция в знак протеста против событий в Иране.
Как передает местное бюро
Они озвучили такие лозунги, как "Свобода", "Справедливость", "Национальное правительство", "Южный Азербайджан - не Иран".
Затем было зачитано заявление с требованием к иранским властям воздержаться от действий, несовместимых с гуманизмом, религией и моральными ценностями, уважать территориальную целостность и суверенитет соседних стран.
Участники акции держали в руках фотографии людей, убитых иранскими правоохранительными органами при подавлении протестов в стране, было потребовано освободить задержанных на демонстрациях молодых людей.
Акция, продлившаяся два часа, завершилась без инцидентов.
Отметим, что в ходе протестов в Иране погибли 462 человека, в том числе 64 несовершеннолетних.