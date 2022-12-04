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У Белого дома проведена акция в знак протеста против событий в Иране

У Белого дома проведена акция в знак протеста против событий в Иране В столице США городе Вашингтоне перед Белым домом прошла акция в знак протеста против событий в Иране.
Другие страны
4 декабря 2022 г. 07:08
У Белого дома проведена акция в знак протеста против событий в Иране

В столице США городе Вашингтоне перед Белым домом прошла акция в знак протеста против событий в Иране.

Как передает местное бюро Report, в акции приняли участие выходцы из Ирана, Азербайджана и Турции.

Они озвучили такие лозунги, как "Свобода", "Справедливость", "Национальное правительство", "Южный Азербайджан - не Иран".

Затем было зачитано заявление с требованием к иранским властям воздержаться от действий, несовместимых с гуманизмом, религией и моральными ценностями, уважать территориальную целостность и суверенитет соседних стран.

Участники акции держали в руках фотографии людей, убитых иранскими правоохранительными органами при подавлении протестов в стране, было потребовано освободить задержанных на демонстрациях молодых людей.

Акция, продлившаяся два часа, завершилась без инцидентов.

Отметим, что в ходе протестов в Иране погибли 462 человека, в том числе 64 несовершеннолетних.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAğ Evin qarşısında İran əleyhinə aksiya keçirilib

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