У Белого дома проведена акция в знак протеста против событий в Иране

В столице США городе Вашингтоне перед Белым домом прошла акция в знак протеста против событий в Иране.

В столице США городе Вашингтоне перед Белым домом прошла акция в знак протеста против событий в Иране.

Как передает местное бюро Report , в акции приняли участие выходцы из Ирана, Азербайджана и Турции.

Они озвучили такие лозунги, как "Свобода", "Справедливость", "Национальное правительство", "Южный Азербайджан - не Иран".

Затем было зачитано заявление с требованием к иранским властям воздержаться от действий, несовместимых с гуманизмом, религией и моральными ценностями, уважать территориальную целостность и суверенитет соседних стран.

Участники акции держали в руках фотографии людей, убитых иранскими правоохранительными органами при подавлении протестов в стране, было потребовано освободить задержанных на демонстрациях молодых людей.

Акция, продлившаяся два часа, завершилась без инцидентов.

Отметим, что в ходе протестов в Иране погибли 462 человека, в том числе 64 несовершеннолетних.