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У Байдена раскрыли детали предстоящих переговоров с Шольцем

У Байдена раскрыли детали предстоящих переговоров с Шольцем Предстоящие в Вашингтоне переговоры президента США Джо Байдена и канцлера Германии Олафа Шольца будут главным образом сфокусированы вокруг войны РФ против Украины.
Другие страны
3 марта 2023 г. 05:23
У Байдена раскрыли детали предстоящих переговоров с Шольцем

Предстоящие в Вашингтоне переговоры президента США Джо Байдена и канцлера Германии Олафа Шольца будут главным образом сфокусированы вокруг войны РФ против Украины.

Как передает Report со ссылкой на сайт Белого дома, Шольца ожидают с визитом в Вашингтоне 3 марта, которая станет его второй личной встречей с Байденом. Первая состоялась 7 февраля 2022 года после вступления первого в должность канцлера.

"Следует ожидать, что Украина станет ключевой темой в ходе предстоящей дискуссии на данной встрече", - сказала сотрудница Белого дома.

По ее словам, саммит лидеров США и Германии будет иметь "рабочий характер" и в общей сложности продлится около часа.

Помимо украинского вопроса, по ее словам, лидеры двух стран с высокой вероятностью затронут ряд вопросов глобальной повестки, включая подготовку к предстоящему и юле саммиту НАТО, а также "ряд других вызовов". Важной темой на повестке завтрашней дискуссии, как ожидают в Белом доме, станет Китай.

"Определенно очень возможно, что в контексте ситуации в Украине также будет затронут в китайский вопрос. К настоящему моменту мы не видели, чтобы Китай помогал оружием России. Однако, очевидно, мы внимательно отслеживаем данную ситуацию. С каждым шагом, который Китай предпринимает в направлении России, ему становится все сложнее сотрудничать с Европой и другими странами по всему миру", - указала американская чиновница.

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