У архипелага Южные Сандвичевы острова произошло землетрясение магнитудой 6,7

Землетрясение магнитудой 6,7 было зафиксировано во вторник в Атлантическом океане у берегов архипелага Южные Сандвичевы острова. Как передает Report oб этом сообщила Геологическая служба США.

По ее информации, эпицентр подземных толчков находился в 89 км к северо-востоку от необитаемого острова Бристол, который входит в состав заморской территории Великобритании Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова. Очаг залегал на глубине 115 км.

Данных об угрозе цунами не поступало.