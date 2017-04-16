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    У аэропорта в столице Сомали взорвалась машина со взрывчаткой

    Боевики террористической группировки Аш-Шабаб привели в действие взрывное устройство© Foto: AFP

    Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ Автомобиль со взрывчаткой взорвался неподалеку от аэропорта в столице Сомали Могадишо, власти сообщают о нескольких погибших.

    Как передает Report, об этом сoобщает агентство РИА Новости. 

    Ранее сообщалось, что рядом с аэропортом слышны звуки взрывов.

    Как отмечает агентство, боевики террористической группировки "Аш-Шабаб" привели в действие взрывное устройство, когда их остановили сотрудники сил безопасности. После взрыва завязалась перестрелка, которая продолжается до сих пор.

    По словам очевидцев, также были выпущены три мины, которые упали в жилых районах рядом с аэропортом и базой миротворцев Африканского союза.

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