У аэропорта в столице Сомали взорвалась машина со взрывчаткой

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Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ Автомобиль со взрывчаткой взорвался неподалеку от аэропорта в столице Сомали Могадишо, власти сообщают о нескольких погибших.

Как передает Report, об этом сoобщает агентство РИА Новости.

Ранее сообщалось, что рядом с аэропортом слышны звуки взрывов.

Как отмечает агентство, боевики террористической группировки "Аш-Шабаб" привели в действие взрывное устройство, когда их остановили сотрудники сил безопасности. После взрыва завязалась перестрелка, которая продолжается до сих пор.

По словам очевидцев, также были выпущены три мины, которые упали в жилых районах рядом с аэропортом и базой миротворцев Африканского союза.