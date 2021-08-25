У аэропорта в Кабуле погибли 4 военных, есть пострадавшие

Четверо афганских военнослужащих погибли в перестрелке вблизи Международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле.

Четверо афганских военнослужащих погибли в перестрелке вблизи Международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", инцидент произошел в ночь на вторник.

Один из военнослужащих ВС Афганистана открыл огонь в воздух, после чего иностранные военные открыли ответный огонь. В результате перестрелки погибли четверо военнослужащих, еще трое получили ранения.

Согласно утверждениям, один афганский военнослужащий обнаружил тело своего друга в машине у аэропорта, после чего открыл беспорядочный огонь в воздух.