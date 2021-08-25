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У аэропорта в Кабуле погибли 4 военных, есть пострадавшие

У аэропорта в Кабуле погибли 4 военных, есть пострадавшие Четверо афганских военнослужащих погибли в перестрелке вблизи Международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле.
Другие страны
25 августа 2021 г. 06:50
У аэропорта в Кабуле погибли 4 военных, есть пострадавшие

Четверо афганских военнослужащих погибли в перестрелке вблизи Международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", инцидент произошел в ночь на вторник.

Один из военнослужащих ВС Афганистана открыл огонь в воздух, после чего иностранные военные открыли ответный огонь. В результате перестрелки погибли четверо военнослужащих, еще трое получили ранения.

Согласно утверждениям, один афганский военнослужащий обнаружил тело своего друга в машине у аэропорта, после чего открыл беспорядочный огонь в воздух.

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Версия на азербайджанском языке Kabil hava limanı yaxınlığında atışma zamanı 4 hərbçi həlak olub, yaralananlar var

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