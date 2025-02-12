У аэропорта им. Рейгана запретят полеты вертолетов после авиакатастрофы

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) намерено запретить полеты вертолетов вблизи аэропорта имени Рональда Рейгана после авиакатастрофы над Вашингтоном.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) намерено запретить полеты вертолетов вблизи аэропорта имени Рональда Рейгана после авиакатастрофы над Вашингтоном.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

По данным источников, FAA хочет ввести постоянные ограничения на полеты вертолетов в рамках долгосрочных мер по улучшению безопасности воздушного пространства.

Вечером 29 января пассажирский самолет компании American Airlines и вертолет Black Hawk сухопутных войск столкнулись в небе у аэропорта имени Рональда Рейгана.