Тюрьма Гуантанамо будет закрыта

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Оборонное ведомство США во вторник представит план закрытия тюрьмы Гуантанамо на военной базе на Кубе.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил представитель Пентагона Том Кроссон.

В тюрьме в настоящее время остается 91 заключенный.

Тюрьма в Гуантанамо была создана в 2002 году после начала операции США в Афганистане против группировки "Аль-Каида" для внесудебного заключения подозреваемых в терроризме, задержанных в третьих странах. Власти США отказывались предъявить им обвинения или судить на своей территории, но также и не освобождали, ссылаясь на то, что заключенные потенциально опасны.

Президент США Барак Обама заявлял, что хотел бы закрыть тюрьму в Гуантанамо, но не получил разрешения от конгресса.