Тысячи жителей Лондона провели акцию протеста против выхода Великобритании из ЕС

Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ Тысячи жителей Лондона провели в центре города акцию протеста против выхода Великобритании из ЕС.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, недовольные результатами прошедшего 23 июня референдума прошли через весь центр британской столицы к зданию парламента.

В акции, которая получила название "Марш за Европу", приняли участие те, кто голосовал на референдуме за сохранение членства в ЕС, в том числе чиновники, политики, представители бизнеса и общественных организаций.