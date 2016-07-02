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    Тысячи жителей Лондона провели акцию протеста против выхода Великобритании из ЕС

    Участники акции прошли через весь центр британской столицы к зданию парламента

    Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ Тысячи жителей Лондона провели в центре города акцию протеста против выхода Великобритании из ЕС.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, недовольные результатами прошедшего 23 июня референдума прошли через весь центр британской столицы к зданию парламента.

    В акции, которая получила название "Марш за Европу", приняли участие те, кто голосовал на референдуме за сохранение членства в ЕС, в том числе чиновники, политики, представители бизнеса и общественных организаций.

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