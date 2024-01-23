Тысячи жителей ФРГ вновь вышли на демонстрации против правого экстремизма

Тысячи жителей ФРГ в очередной раз вышли на акции протеста против правого экстремизма в различных городах республики.

Тысячи жителей ФРГ в очередной раз вышли на акции протеста против правого экстремизма в различных городах республики.

Как передает Report , об этом сообщило DPA.

В городах Хамм и Зост (земля Северный Рейн - Вестфалия) на демонстрации пришли в общей сложности 8 тыс. человек. В Веймаре (земля Тюрингия) на акцию собрались 1 тыс. демонстрантов, примерно столько же - в Грайфсвальде (земля Мекленбург - Передняя Померания). В Падерборне (Северный Рейн - Вестфалия) акция была направлена против правопопулистской партии "Альтернатива для Германии", в ней приняли участие около 5 тыс.

Каких-либо серьезных инцидентов зафиксировано не было.

Напомним, что в минувшие выходные в десятках акций против правого экстремизма по всей ФРГ приняли участие около 1 млн человек.