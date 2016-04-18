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    Тысячи японцев покидают дома из-за угрозы подземных толчков

    Японское метеорологическое агентство выпустило предупреждение о том, что в ближайшие дни ожидаются новые подземные толчки

    Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Японские власти эвакуируют приблизительно 250 тыс. жителей из-за риска новых подземных толчков, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

    На прошлой неделе два мощных землетрясения на юго-западном острове Кюсю унесли жизни по меньшей мере 42 человек.

    Японское метеорологическое агентство выпустило предупреждение о том, что в ближайшие дни ожидаются новые подземные толчки.

    В результате землетрясений в Японии пострадали более тысячи человек, были разрушены множество зданий, дорог и мостов.

    Как минимум 11 человек числятся пропавшими без вести. Некоторые из них, судя по всему, были погребены под массивными селями после второго землетрясения в субботу.

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