Тысячи военных в Брюсселе протестуют против повышения пенсионного возраста

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ От 5 до 7 тыс. военнослужащих участвуют во вторник в Брюсселе в манифестации против решения властей Бельгии поэтапно повысить для военных возраст выхода на пенсию с нынешних 56 до 63 лет к 2030 году.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил представитель профсоюза военнослужащих журналистам.

Военные недовольны также планируемым в связи с повышением пенсионного возраста пересчетом пенсионных выплат, который, как они считают, будет не в их пользу.

Согласно действующему законодательству, военным в Бельгии запрещено проводить забастовку, но им не запрещено проводить манифестации в выходные дни. Именно такой датой является 15 ноября, когда в Бельгии отмечается праздник короля.

Представителей военнослужащих во вторник примет министр обороны Бельгии Стевен Вандепут.