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Тысячи туристов оказались заблокированы на севере Италии из-за схода лавины

Тысячи туристов оказались заблокированы на севере Италии из-за схода лавины Более 6 тыс. туристов и местных жителей оказались заблокированными в регионе Валле-д'Аоста на севере Италии из-за сильного снегопада и схода лавины.
Другие страны
4 марта 2024 г. 12:26
Тысячи туристов оказались заблокированы на севере Италии из-за схода лавины

Более 6 тыс. туристов и местных жителей оказались заблокированными в регионе Валле-д'Аоста на севере Италии из-за сильного снегопада и схода лавины.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщило в понедельник агентство Efe.

Агентство отмечает, что после схода лавины перерезана автотрасса, перекрыт автомобильный тоннель, ведущие в регион. В некоторых муниципалитетах региона закрыты школы, однако энергоснабжение не прервано и продовольственных запасов достаточно.

Повышенный уровень погодной опасности из-за обильных снегопадов объявлен в других регионах на севере Италии - в частности в Пьемонте и Эмилии-Романье. В то же время на побережье Лигурийского моря отмечены штормовые ветра до 50 м/с и волны до пяти метров.

Сложная погодная ситуация складывается и в ряде других регионов Италии - в Умбрии, Лацио, Абруццо, Кампанье, Молизе, Базиликате, Апулии, Калабрии и на острове Сицилия, подчеркивает агентство.

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Версия на английском языке Thousands of tourists stranded in northern Italy due to avalanche

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