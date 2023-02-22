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Тысячи сотрудников Amazon потребовали от гендиректора вернуть удаленный формат работы

Тысячи сотрудников Amazon потребовали от гендиректора вернуть удаленный формат работы Руководство Amazon столкнулось с противостоянием новым корпоративным правилам со стороны тысяч сотрудников.
Другие страны
22 февраля 2023 г. 21:07
Тысячи сотрудников Amazon потребовали от гендиректора вернуть удаленный формат работы

Руководство Amazon столкнулось с противостоянием новым корпоративным правилам со стороны тысяч сотрудников.

Как передает Report со ссылкой на CNBC, вскоре после того, как генеральный директор Amazon Энди Джесси объявил о том, что с мая 2023 года сотрудники должны будут посещать офисы компании минимум три раза в неделю, "белые воротнички" начали готовить петицию против ввода новых правил. Недовольные отменой полной удаленки сотрудники начали объединяться в протестном канале мессенджера Slack.

По данным CNBC, в нем недовольные работники требуют у Энди Джесси отмены ввода новых правил. Сотрудники апеллируют к тому, что отмена удаленки против желания тысяч людей нарушает главный принцип Amazon о стремлении быть лучшим работодателем в мире. Утверждается, что на 22 февраля на протестный канал в Slack были подписаны более 14 тыс. человек.

Издание пишет, что недовольный коллектив согласен уступить Amazon и работать из офиса не более одного или двух дней в неделю. Сотрудники апеллируют к тому, что смена режима нарушит их баланс в рабочей и личной жизни и особенно сильно навредит людям, которые вынуждены ухаживать за больными родственниками.

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