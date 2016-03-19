​Тысячи полицейских охраняют матч по крикету в Калькутте

Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ В индийском городе Калькутта усилены меры безопасности в связи с матчем по крикету между Индией и Пакистаном, передает Report со ссылкой на Би-би-си.

В город дополнительно стянуты тысячи полицейских и военных.

Билеты на стадион, который вмещает 60 тыс. человек, полностью распроданы. Несмотря на это, многие не оставляют попыток попасть на матч.

По сообщениям корреспондентов, жизнь в этих двух странах практически остановится, когда начнется трансляция игры, которую, как ожидается, посмотрят десятки миллионов любителей крикета.

По соображениям безопасности Пакистан хотел отказаться от участия в матче. По этой же причине место его проведения было перенесено из Дармсалы в Калькутту.

Отношения между Индией и Пакистаном по-прежнему остаются напряженными. Обе страны утверждают, что имеют право на полное владение штатом Кашмир.