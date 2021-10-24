Тысячи мигрантов выдвинулись в Мехико с южной границы страны

Мигранты из Центральной Америки, скопившиеся на южной границе Мексики, караваном из 4 тысяч человек выдвинулись в мексиканскую столицу, где намерены добиваться внимания миграционной службы.

Мигранты из Центральной Америки, скопившиеся на южной границе Мексики, караваном из 4 тысяч человек выдвинулись в мексиканскую столицу, где намерены добиваться внимания миграционной службы.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом сообщили местные СМИ.

"Караван мигрантов, который утром вышел из Тапачулы, штат Чиапас, преодолел первый кордон и попытку сдерживания, предпринятую мексиканскими силами безопасности", - передал корреспондент Milenio TV.

Численность каравана, который направляется в Мехико, по разным оценкам - от 4 до 6 тыс человек. Журналистам они рассказали, что в Тапачуле, где расположен один из центров Национального института миграции и где им предписано проходить миграционные процедуры, на них делают бизнес за счет завышенной стоимости базовых услуг, также там дорогая аренда и нет работы. Задержки в рассмотрении запросов об убежище вынудили их нарушить предписание.

"Мы будем продвигаться вперёд и просить о диалоге с миграционными властями (в Мехико - ред.), мы идем с миром", - рассказал СМИ один из участников каравана.

Первый кордон из 200 сотрудников полиции и Национальной миграционной службы, который выставили на пути мигрантов, не задержал никого из них, а лишь недолго пытался остановить движение потока, рекомендуя вернуться в Тапачулу для продолжения миграционных процедур.