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Тысячи мигрантов выдвинулись в Мехико с южной границы страны

Тысячи мигрантов выдвинулись в Мехико с южной границы страны Мигранты из Центральной Америки, скопившиеся на южной границе Мексики, караваном из 4 тысяч человек выдвинулись в мексиканскую столицу, где намерены добиваться внимания миграционной службы.
Другие страны
24 октября 2021 г. 01:49
Тысячи мигрантов выдвинулись в Мехико с южной границы страны

Мигранты из Центральной Америки, скопившиеся на южной границе Мексики, караваном из 4 тысяч человек выдвинулись в мексиканскую столицу, где намерены добиваться внимания миграционной службы.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили местные СМИ.

"Караван мигрантов, который утром вышел из Тапачулы, штат Чиапас, преодолел первый кордон и попытку сдерживания, предпринятую мексиканскими силами безопасности", - передал корреспондент Milenio TV.

Численность каравана, который направляется в Мехико, по разным оценкам - от 4 до 6 тыс человек. Журналистам они рассказали, что в Тапачуле, где расположен один из центров Национального института миграции и где им предписано проходить миграционные процедуры, на них делают бизнес за счет завышенной стоимости базовых услуг, также там дорогая аренда и нет работы. Задержки в рассмотрении запросов об убежище вынудили их нарушить предписание.

"Мы будем продвигаться вперёд и просить о диалоге с миграционными властями (в Мехико - ред.), мы идем с миром", - рассказал СМИ один из участников каравана.

Первый кордон из 200 сотрудников полиции и Национальной миграционной службы, который выставили на пути мигрантов, не задержал никого из них, а лишь недолго пытался остановить движение потока, рекомендуя вернуться в Тапачулу для продолжения миграционных процедур.

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