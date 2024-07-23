Тысячи людей на западе Канады эвакуируются из-за лесных пожаров

Масштабные лесные пожары стали причиной эвакуации тысяч жителей западных канадских провинций Альберта и Британская Колумбия.

Масштабные лесные пожары стали причиной эвакуации тысяч жителей западных канадских провинций Альберта и Британская Колумбия.

Как передает Report , об этом сообщил телеканал CTV.

Согласно информации, приказ эвакуироваться, в частности, получили 4,7 тыс. жителей города Джаспер, расположенного в районе одноименного национального природного заповедника, а в Британской Колумбии покинуть свои дома предписано гражданам, проживающим в районе озера Уильямс.

Уточняется, что эвакуация, в том числе затронет несколько домов для престарелых. О пострадавших не сообщается.

Причиной пожаров на западе Канады стала сильная жара и удары молний. По данным природоохранной службы Британской Колумбии, только в этом регионе 21 июля зафиксировали более 20 тыс. ударов молний.