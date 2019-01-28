 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Тысячи людей бегут из Венесуэлы на фоне политического кризиса

    Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Тысячи жителей Венесуэлы на фоне политического кризиса вынуждены покинуть страну, многие из них бегут в соседнюю Колумбию, незаконно пересекая границу, передает Report со ссылкой на Би-би-си.

    Согласно информации издания, некоторые из проживающих в Венесуэле пересекают границу с Колумбией незаконно, без каких-либо выездных документов и паспортов на руках, говорится в материале. Люди покидают страну не только на фоне глубочайшего политического кризиса, но и гуманитарного.

    По словам беженцев, люди бегут, бросая семьи и дома, так как не могут найти еду.

    Председатель парламента Венесуэлы и лидер оппозиции Хуан Гуайдо 23 января объявил себя исполняющим обязанности главы государства во время митинга в Каракасе.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi