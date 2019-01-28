Тысячи людей бегут из Венесуэлы на фоне политического кризиса

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Тысячи жителей Венесуэлы на фоне политического кризиса вынуждены покинуть страну, многие из них бегут в соседнюю Колумбию, незаконно пересекая границу, передает Report со ссылкой на Би-би-си.

Согласно информации издания, некоторые из проживающих в Венесуэле пересекают границу с Колумбией незаконно, без каких-либо выездных документов и паспортов на руках, говорится в материале. Люди покидают страну не только на фоне глубочайшего политического кризиса, но и гуманитарного.

По словам беженцев, люди бегут, бросая семьи и дома, так как не могут найти еду.

Председатель парламента Венесуэлы и лидер оппозиции Хуан Гуайдо 23 января объявил себя исполняющим обязанности главы государства во время митинга в Каракасе.