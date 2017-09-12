Тысячи каталонцев приняли участие в митинге в поддержку референдума

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Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Поддержать предстоящий референдум о самоопределении Каталонии вышли на улицы около миллиона жителей Барселоны.

Как передает Report, участники приурочили мероприятие в Диаде — Национальному дню Каталонии, и сделали лозунгом своей акции слоган «Референдум — это демократия».

«Никто у нас не украдет право проголосовать. Поэтому 1 октября мы будем проводить референдум о самоопределении», — заявил председатель общественной организации Omnium Cultural Жорди, его слова приводит «Федеральное агентство новостей».