 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Тысячи каталонцев приняли участие в митинге в поддержку референдума

    Участники приурочили мероприятие в Диаде — Национальному дню Каталонии© Foto: Global Look Press

    Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Поддержать предстоящий референдум о самоопределении Каталонии вышли на улицы около миллиона жителей Барселоны.

    Как передает Report, участники приурочили мероприятие в Диаде — Национальному дню Каталонии, и сделали лозунгом своей акции слоган «Референдум — это демократия».

    «Никто у нас не украдет право проголосовать. Поэтому 1 октября мы будем проводить референдум о самоопределении», — заявил председатель общественной организации Omnium Cultural Жорди, его слова приводит «Федеральное агентство новостей».

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi