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Тысячи французов вышли на протесты против строительства ж/д линии

Тысячи французов вышли на протесты против строительства ж/д линии Более 3 тысяч человек вышли на протесты во французском департаменте Савойя против строительства высокоскоростной железной дороги между Лионом и итальянским Турином,
Другие страны
17 июня 2023 г. 18:37
Тысячи французов вышли на протесты против строительства ж/д линии

Более 3 тысяч человек вышли на протесты во французском департаменте Савойя против строительства высокоскоростной железной дороги между Лионом и итальянским Турином.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал BFMTV.

"Тысячи французов протестуют против проекта, объявленного министерством внутренних дел", - говорится в сообщении телеканала.

Проект, поддерживаемый Евросоюзом, предусматривает строительство тоннеля через Альпы длиной 57,5 километра. Стоимость строительства оценивается более чем в 26 миллиардов евро.

Манифестации проходят несмотря на недавний запрет местных властей проводить акции протеста в этом районе. Активисты, вышедшие на пикеты, выступают против строительства железной дороги из-за последствий для окружающей среды.

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