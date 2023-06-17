Тысячи французов вышли на протесты против строительства ж/д линии

Более 3 тысяч человек вышли на протесты во французском департаменте Савойя против строительства высокоскоростной железной дороги между Лионом и итальянским Турином,

Более 3 тысяч человек вышли на протесты во французском департаменте Савойя против строительства высокоскоростной железной дороги между Лионом и итальянским Турином.

Как передает Report , об этом сообщил телеканал BFMTV.

"Тысячи французов протестуют против проекта, объявленного министерством внутренних дел", - говорится в сообщении телеканала.

Проект, поддерживаемый Евросоюзом, предусматривает строительство тоннеля через Альпы длиной 57,5 километра. Стоимость строительства оценивается более чем в 26 миллиардов евро.

Манифестации проходят несмотря на недавний запрет местных властей проводить акции протеста в этом районе. Активисты, вышедшие на пикеты, выступают против строительства железной дороги из-за последствий для окружающей среды.