Тысячи человек вышли на улицы Афин, протестуя против мер жесткой экономии

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ В столице Греции сегодня продолжаются массовые протесты против введения мер жесткой экономии по требованию кредиторов страны, сообщает Report cо ссылкой на греческие СМИ.

На улицы Афин в пятницу вышли около 9 тыс. человек, что привело к транспортному коллапсу в ряде районов города.

Полиция была вынуждена применить против протестующих слезоточивый газ.

Демонстранты выступают против законопроекта о новых экономических мерах в стране, голосование по которому в парламенте назначено на 15 января.

Отмечается, что 15 января демонстрации в Греции возобновятся.