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    Тысячи человек вышли на улицы Афин, протестуя против мер жесткой экономии

    Полиция была вынуждена применить против протестующих слезоточивый газ

    Баку. 12 января. REPORT.AZ/ В столице Греции сегодня продолжаются массовые протесты против введения мер жесткой экономии по требованию кредиторов страны, сообщает Report cо ссылкой на греческие СМИ.

    На улицы Афин в пятницу вышли около 9 тыс. человек, что привело к транспортному коллапсу в ряде районов города.

    Полиция была вынуждена применить против протестующих слезоточивый газ.

    Демонстранты выступают против законопроекта о новых экономических мерах в стране, голосование по которому в парламенте назначено на 15 января.

    Отмечается, что 15 января демонстрации в Греции возобновятся.

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