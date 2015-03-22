Тысячи человек вышли на "Марш достоинства" в Мадриде

Баку. 22 марта. REPORT.AZ/ Несколько тысяч человек в столице Испании приняли участие в марше протеста против мер по сокращению бюджетных расходов и урезанию социальных выплат, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

Участники акция под названием "Марш достоинства" несли плакаты с лозунгами, требуя хлеба, работы и крыши над головой, а также проведения общенациональной забастовки.

Марш проходил мирно, но полиция сообщила об аресте 17 человек за вандализм и нарушение порядка.