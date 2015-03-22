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    Тысячи человек вышли на "Марш достоинства" в Мадриде

    Полиция сообщила об аресте 17 человек за вандализм и нарушение порядка

    Баку. 22 марта. REPORT.AZ/ Несколько тысяч человек в столице Испании приняли участие в марше протеста против мер по сокращению бюджетных расходов и урезанию социальных выплат, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

    Участники акция под названием "Марш достоинства" несли плакаты с лозунгами, требуя хлеба, работы и крыши над головой, а также проведения общенациональной забастовки.

    Марш проходил мирно, но полиция сообщила об аресте 17 человек за вандализм и нарушение порядка.

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