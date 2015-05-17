Тысячи человек в Гватемале требуют отставки президента

Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ Тысячи манифестантов на улицах Гватемалы прошли маршем с требованием отставки президента страны Отто Переса Молины, которого участники акции обвиняли в коррупции.

Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, протест в столице Гватемалы был организован правозащитниками и профсоюзами и поддержан священниками и бизнесменами.

В начале мая вице-президент Роксана Бальдетти ушла в отставку, после того как ее секретарь уличил ее в отмывании денег.

Бальдетти на данный момент не предъявили обвинений. Она отвергает все подозрения.