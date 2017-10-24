Тысячи человек, примкнувших к ИГ в Сирии и Ираке, вернулись в свои страны

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Не менее 5,6 тыс. человек, присоединившихся к террористической группировке ИГ в Сирии и Ираке, вернулись в свои страны.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается в докладе американского аналитического центра Soufan Center.

Как отмечается в исследовании, речь идет о мужчинах, женщинах и детях из 33 стран мира.

В исследовании приводятся данные относительно числа боевиков из ряда стран, которые примкнули к ИГ на территории так называемого "халифата". В частности, согласно докладу, из 3417 боевиков, уехавших в Ирак и Сирию из России, 400 вернулись обратно. В Саудовскую Аравию и Тунис, согласно подсчетам центра, вернулись 760 (из 3,2 тыс.) и 800 (из 2,9 тыс.) человек соответственно.

По данным центра, 8717 боевиков из республик бывшего Советского Союза побывали на территории "халифата". Отмечается, что там проживали примерно семь тысяч боевиков из стран Ближнего Востока. Из стран Восточной Европы в Ирак и Сирию отправились примерно 5,7 тыс. боевиков, добавляется в докладе.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в Сирии скопилось до 4 тыс. боевиков из России и около 5 тыс. из бывших союзных республик.