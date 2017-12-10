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    Тысячи человек пикетируют посольство США в Джакарте из-за решения Трампа по Иерусалиму

    Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Около шести тысяч человек собрались возле американского посольства в Джакарте, чтобы выразить протест против решения президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля.

    Как передает Report, об этом сообщает газета The Straits Times со ссылкой на полицию.

    Отмечается, что данная акция протеста была организована индонезийской партией процветания и справедливости (PKS).

    По данным издания, ещё одна группа протестующих собралась в центре главной улицы центральной Джакарты, их число не уточняется.

    Участники протестов держат индонезийские и палестинские флаги и плакаты с лозунгами «освободить Палестину».

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